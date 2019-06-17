تشيلسي يقطع الطريق أمام برشلونة وأتلتيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي رفض الاستغناء عن نجم إضافي هذا الصيف، في ظل عدم استطاعته على ضم لاعب بديل بحسب العقوبة المفروضة عليه.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن برشلونة وأتلتيكو مدريد يجهزان عرضًا قيمته 35 مليون جنيه إسترليني لضم نجم تشيلسي، الدولي البرازيلي ويليان، الذي ينتهي عقده مع النادي اللندني بعد عام من الآن.

وأضافت أن تشيلسي مصمم على رفض تطلعات برشلونة وأتلتيكو، في ظل رغبة النادي اللندني، في تمديد عقد لاعبه البرازيلي لعامين إضافيين لتجنب الآثار السلبية من عقوبة الحرمان من التعاقدات لفترتي انتقالات متتاليتين.

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وتخلى تشيلسي عن نجمه البلجيكي إيدين هازارد لصالح ريال مدريد الأسبوع الماضي، في وقت أشارت فيه تقارير صحفية إيطالية، إلى رغبة المدرب ماوريسيو ساري، في اصطحاب كل من جورجينيو وإيمرسون بالمييري إلى فريقه الجديد يوفنتوس.

وأضافت "سكاي سبورتس" أن التخلي عن ويليان، وعلى عكس صفقة بيع هازارد، لن ينعش خزينة تشيلسي، ولهذا تتجه النية للإبقاء عليه لمساعدة الشبان أمثال كالوم هودسون-أودوي وكريستيان بوليسيتش على تثبيت أقدامهما مع الفريق.

ويريد برشلونة التخلي عن جناحه البرازيلي مالكوم، في وقت سيرحل فيه الفرنسي أنطوان غريزمان عن صفوف أتلتيكو مدريد.