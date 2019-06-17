أبوالغيط: لا اتفاق سلام بالمنطقة دون دولة فلسطينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الإثنين، من أن جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستذهب سدى إذا لم تفضِ إلى قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وقال أبوالغيط، في تصريحات في الجامعة العربية: "كل ما يرفضه الجانب الفلسطيني أو العربي فهو أمر مرفوض من الجامعة العربية".

وأضاف "المقبول من جانبنا كعرب لحلها (القضية الفلسطينية) هو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع أبوالغيط أن الحل الوحيد الذي تقبله الدول العربية هو مبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية عام 2002 والتي تدعو لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا انسحبت من جميع الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967 وقبلت قيام دولة فلسطينية.

وأكد أبوالغيط متحدثا عن إسرائيل "هي اختارت السبيل الوحيد المعقول والمقبول من جانبنا كعرب، قُبلت في المنطقة كطرف إقليمي طبيعي".