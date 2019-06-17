وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي اثناء محاكمته

توفي الرئيس المصري السابق ​محمد مرسي​ عن عمر يناهز 68 عاما أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر.

وطلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، ونقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.

ومرسي هو الرئيس الخامس لجمهورية مصر والأول بعد ثورة 25 يناير وهو أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

وأُعلن فوزه في 24 حزيران 2012 بنسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركين وبدأت فترته الرئاسية مع إعلان فوزه في الانتخابات في 24 حزيران 2012 وتولى مهام منصبه في 30 حزيران 2012 بعد أدائه اليمين الدستورية حتى تم عزله في انقلاب 2013 في مصر والذي جاء بعد مظاهرات 30 حزيران من نفس العام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في العام 2017 بسجن مرسي مدة ثلاث سنوات لإدانته بإهانة المحاكم والسلطة القضائية وسب أعضاء الهيئة القضائية والإخلال بمقامهم من خلال الإدلاء بأحاديث تليفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائية قبل عزله عن الحكم في 2013.