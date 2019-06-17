إيران: سنتجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم المنخفض بعد 10 أيام

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قال المتحدث النووي الإيراني، الاثنين، إن طهران ستتجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم المنخفض في 27 يونيو، وذلك بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الإيراني.

بهروز كمال أفندي أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الإيراني الرسمي على الهواء مباشرة اليوم الاثنين.

تحدث كمال أفندي لصحافيين محليين في منشأة “آراك” للمياه الثقيلة قائلاً: “اليوم بدأ العد العكسي لتجاوز الـ300 كلغ لمخزونات اليورانيوم المخصب، وخلال عشرة أيام أي في 27 يونيو، سنتجاوز هذه الحدود”.

وقال كمال أفندي إن هذه الزيادة قد تصل إلى أي مستوى، بصرف النظر عن نسبة 3.67%، وهي الحد الحالي الذي حدده الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015.

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وأضاف المتحدث النووي الإيراني أن طهران “قد تصدر الماء الثقيل”، مشيراً إلى أن ذلك لن يمثل انتهاكاً للاتفاق النووي.

وأشار إلى أنه لا يزال هناك وقت أمام الدول الأوروبية للمساعدة في حماية إيران من عقوبات أميركا، لكنها “بحاجة للتحرك لا الكلام”، بحسب تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب هجمات استهدفت ناقلتي نفط في المنطقة الأسبوع الماضي، والتي ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران، وسط توترات متصاعدة بين البلدين بعد عام من انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي بشكل أحادي الجانب.