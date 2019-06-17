جواتيمالا تتجه إلى جولة ثانية بالانتخابات الرئاسية

تتجه انتخابات الرئاسة في جواتيمالا إلى جولة ثانية بعدما أظهرت نتائج أولية، الإثنين، تقدم المرشحة ساندرا توريس بنسبة بعيدة عن الأغلبية اللازمة لحسم فوزها بالمنصب.



وبإحصاء أصوات 42 % من مراكز الاقتراع، أعلنت اللجنة الانتخابية أن توريس، السيدة الأولى السابقة، حصلت على 24.18 % من الأصوات في حين حصل المرشح المحافظ أليخاندرو إدواردو جياماتي على 15%.

وأكدت اللجنة الانتخابية أن الوصول إلى نتائج نهائية قد يستغرق أسبوعين تقريبا.





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ومن المقرر أن تنعقد الجولة الثانية للسباق الانتخابي الذي يخوضه 19 مرشحا يوم 11 أغسطس/آب.





وتوريس مرشحة حزب الأمل من أجل الوحدة الوطنية (يون.إن.إي) تخوض السباق لخلافة الرئيس جيمي موراليس وهو مقدم برامج تلفزيونية سابق ينتمي للمحافظين، خيمت على عهدته اتهامات فساد وجهها محققون مدعومون من الأمم المتحدة.





ويواجه رئيس جواتيمالا الجديد تحديا هائلا يتمثل في القضاء على عنف عصابات المخدرات الذي ساعد في التشجيع على الهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة، مما أثار التوتر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.