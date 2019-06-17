عشرة قتلى خمسة منهم بقطع الرأس في اعمال عنف بأحد سجون باراغواي

اعلنت وزارة الداخلية في باراغواي أن عشرة سجناء قتلوا، خمسة منهم بقطع الرأس وثلاثة حرقا، خلال مواجهات بين عصابات متنافسة لتجار المخدرات في أحد سجون البلاد.
وجرت هذه المواجهات في سجن سان بيدرو الذي يبعد 400 كلم شمال العاصمة أسونسيون.
ووقعت المواجهات بين سجناء ينتمون إلى عصابة "بريمر كوماندو دا كابيتال بريمر" لمهربي المخدرات من ساو باولو في البرازيل، وآخرين ينتمون إلى "كلان روتيلا" المؤلفة من مهربي مخدرات من البرازيل وباراغواي.
واندلعت ظهر أمس أعمال العنف التي اسفرت أيضا عن عشرة جرحى بين السجناء، منهم اربعة في حالة خطرة. وتفيد المعلومات الاولية للتحقيق، انها متصلة على ما يبدو بقتل اثنين من السجناء الجمعة في سجن تاكومبو في اسونسيون.
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