شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات النواب توافق على إعفاء ممجمعات الشباب الصناعية من زيادة الإيجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن هيئة التنمية الصناعية برئاسة مجدى غازى، وافقت على إعفاء مشروعات الشباب بوحدات المجمعات الصناعية، من زيادة الإيجار السنوى عليها بواقع 10% أول 5 سنوات، لمزيد من التسهيلات على الشباب.

‌

وأضاف "مرعى" فى تصريح خاص، أن اللجنة كانت قد طرحت هذا المقترح على "غازى" فى اجتماع لها ووافق عليه، مع توافق على قيمة إيجار المتر بالوحدات، بنحو 20 جينها مضافة إلى جنيه للصيانة.

Advertisements

‌

وكان اجتماع اللجنة شهد عددا من النقاشات الأخرى، منها كون الهيئة استثمارية أم تنموية، وأنه طالما أن الجهاز ليس له موازنة من الدولة تمكنه مثلًا من عمل مرافق أو صيانة، وطالما ستظل موارده ذاتيه سيكون استثماريا وليس تنمويا، وسط مطالبات بتعديل قانون الهيئة، وإلغاء كونها هيئة مستقلة.

‌

‌