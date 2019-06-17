شكرا لقرائتكم خبر عن صقور التحالف تدك تجمعات حوثية في حجة والان مع التفاصيل
أفادت مصادر عسكرية، أن مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات جوية أمس الأحد على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.
وأضافت المصادر، أن الغارات استهدفت موقعا لمليشيا الحوثي الانقلابية في مزارع الجر غربي مديرية عبس.
وأشارات المصادر، أن الغارات أدت إلى تدمير سيارة تقل عددا من العناصر الانقلابية.
وذكرت المصادر، أن مقاتلات التحالف استهدفت أيضا تجمعا لمليشيا الحوثي الانقلابية، غربي مديرية حرض، مما أسفر عن تدمير عربة تابعة لها، ومصرع كل من كان على متنها.
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