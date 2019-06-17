لن أتوقف.. شقيق الفلسطيني القتيل يرد على تركيا ويكشف الحقيقة

كشف الدكتور زكريا مبارك، شقيق الفلسطيني زكي مبارك، الذي قتل في سجن بتركيا تحت التعذيب، وزعمت السلطات التركية انتحاره للإفلات من المسؤولية، جانبا من الوثائق التي تعهد بنشرها ردا على إعلام تركيا وقطر.

وقال في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه سيقوم بنشر جميع الوثائق التي تدين النظام الحاكم في تركيا في قضية شقيقه المغدور العميد زكي مبارك حسن، مضيفا أن من بين هذه الوثائق تقرير الطب الشرعي التركي والمصدق من الحكومة التركية، وسفارة دولة فلسطين في تركيا، ويؤكد التقرير أن شقيقه توفي نتيجة جروح وإصابات، وليس كما ادعت قناة الجزيرة والإعلام التركي بانتحاره.

وأضاف أنه سينشر تقرير الطبيب حسام طوقان، المستشار الطبي لسفارة فلسطين في القاهره، مضيفا أن هذا التقرير، ورغم أنه يحمل 50% من الحقيقة إلا أنه يقر بوجود إصابات قاتلة في الجثمان.

كما تعهد شقيق القتيل الفلسطيني بنشر صور الجثمان الذي شاهده أكثر من 10 مسلمين وأقروا بوجود إصابات قاتلة كافية لإحداث الوفاة.

وكان الدكتور زكريا مبارك قد أمهل، الاثنين الماضي، الإعلام التركي وقناة الجزيرة أسبوعاً لسحب رواية انتحار شقيقه ونفيها تماماً.

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وقال، إن السبب يرجع لرفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سفر قضاة أتراك من المناوئين له لحضور جلسة في إحدى المنظمات الدولية في جنيف للحديث حول قضية مقتل زكي مبارك، فضلاً عن تواصل عدد من الشخصيات التركية المعارضة معه وإعلانها تضامنها مع قضية شقيقه، ومساعدته في كشف كذبة الرواية التركية، وتقديم ملفات كاملة حول ممارسات النظام التركي في تعذيب وتصفية المعارضين، وتلفيق التهم لهم.

وأضاف أنه أدرك سر هذا التواصل المكثف من جانب المعارضين الأتراك معه، وهو اقتراب موعد انتخابات اسطنبول التي تمت إعادتها، وأدت لتزايد الغضب ضد النظام التركي.

وأوضح زكريا أنه تلقى تهديدات واتصالات تحاول إحباطه وإثناءه عن المضي قدما في مقاضاة تركيا وانتزاع حق شقيقه، مؤكدا أن قرار مصر بإعادة تشريح الجثمان أزعج تركيا وقناة الجزيرة، لأن القضية ستتخذ منحى آخر ، خاصة أن التقرير المصري سيدين نظام أردوغان ويؤكد وفاة زكي مبارك تحت التعذيب في سجن سليفري بإسطنبول.