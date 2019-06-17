توقيف شخص في مجدل عنجر بجرم بيع وتهريب الدخان والتنبك

أوقفت دورية تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة في بلدة مجدل عنجر في البقاع اللبناني (خ.ي) وضبطت كمية كبيرة من الدخان والتنباك المهرّب في منزله وفي سيارة نوع رينو كونغو عائدة له تبين أنها مرفوعة عن السير يستخدمها في بيع وتهريب الدخان والتنباك، إضافة إلى مسدس حربي غير مرخص.
بناء لاشارة القضاء المختص، تم تسليم الدخان المهرب إلى إدارة حصر التبغ والتنباك، وايداعه المحضر مختوما مع الموقوف والسيارة والمسدس المضبوطين بواسطة مكتب مكافحة الجرائم المالية.
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