توقيف شخص في مجدل عنجر بجرم بيع وتهريب الدخان والتنبك

أوقفت دورية تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة في بلدة ​مجدل عنجر​ في ​البقاع​ اللبناني (خ.ي) وضبطت كمية كبيرة من الدخان والتنباك المهرّب في منزله وفي ​سيارة​ نوع رينو ​كونغو​ عائدة له تبين أنها مرفوعة عن السير يستخدمها في بيع وتهريب الدخان والتنباك، إضافة إلى مسدس حربي غير مرخص.

بناء لاشارة ​القضاء​ المختص، تم تسليم الدخان المهرب إلى إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك، وايداعه المحضر مختوما مع الموقوف والسيارة والمسدس المضبوطين بواسطة مكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية.