شكرا لقرائتكم خبر عن كندا توجه صفعة قوية لـ"أردوغان".. فماذا فعلت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت كندا صفعة مدوية للنظام التركى عندما أعلن معهد الحوار بين الثقافات، رعاية اللاجئين الأتراك الذين فروا من قمع أردوغان ولجأوا إلى اليونان.

وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن فرع معهد الحوار بين الثقافات، الذي تأسس في كندا قبل 12 عامًا، بمدينة كالجارى الكندية، أطلق حملة مساعدات للاجئين الأتراك في اليونان الذين اضطروا لمغادرة تركيا بعد انتشار الممارسات والانتهاكات اللا قانونية عقب المحاولة الانقلابية عام 2016.

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وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أنه سيتم إيصال المساعدات المالية التي تم جمعها عبر بيع تذاكر أونلاين إلى المحتاجين الأتراك في اليونان خلال الفعالية التي ستُقام خلال أيام.

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