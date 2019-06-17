وفاة رجل مسن داخل مسجد أثناء أدائه صلاة الظهر 

فوجئ عدد من المصلين بعد صلاة ظهر، يوم الأحد، بوفاة مسن وهو يؤدي صلاة ظهر، بمسجد الهدى، بأيت ملول نوحي أكادير.
و ذكرت مصادر محلية، أن الرجل المسن فارق الحياة بينما كان يؤدي صلاة الظهر اليوم بمدينة آيت ملول، وسط المصلين.
وحلت بعين المكان سيارة لنقل الأموات بحضور السلطة المحلية، حيث تم نقل جثمان المتوفي إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي.
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