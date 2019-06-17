خبير سوداني: الجهود الدولية الإقليمية لحل أزمة السودان جاءت في وقتها

أعرب الدكتور ياسر زيدان، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعات السودانية، عن تفاؤله بنجاح الجهود الإقليمية والدولية في مساعيها نحو تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، وصولاً لتوقيع اتفاق حول حكومة تدير الفترة الانتقالية.

ونقل موقع"العين الإخبارية" عن زيدان قوله إن الجهود الإقليمية والدولية جاءت في وقتها، وذلك بعد أن انعدمت الثقة بين الطرفين وتعذر عليهما الجلوس في طاولة مفاوضات واحدة، رغم أن المفاوضات المباشرة بدون وساطات هي الأفضل، بحسب قوله.

وتابع أن "الجهود والوساطات الإقليمية والدولية سبقت وساطات داخلية قادتها شخصيات سودانية وطنية، ربما ستكون نتائجها خير معين للوساطات الدولية والإقليمية".

ونبه زيدان إلى ضرورة أن تنتج تلك الوساطات والمجهودات الوطنية والإقليمية والدولية، اتفاقاً يقوم على مشروع وطني وليس على "حصص" وزارية وسيادية، لأن الأخير سيجعل من الفترة الانتقالية مسرحاً للمكايدات والمشاحنات السياسية بين الأطراف، عوضاً عن اتفاقهم على إنجاز المشروع الوطني.

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والأسبوع الماضي وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم مسؤولان أمريكيان هما: تيبو ناجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ودونالد بوث، المبعوث الخاص للسودان، دفعت بهما الإدارة الأمريكية للوقوف على الأوضاع في السودان ومساعدة الأطراف للعودة سريعاً لطاولة المفاوضات وإنهاء الخلافات بالتوصل لاتفاق حول الحكم خلال الفترة الانتقالية.

وعقب إجرائهما مباحثات مع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، غادرا الخرطوم نحو أديس أبابا، لمقابلة رئيس الوزراء الإثيوبي، وناقشا معه ملف الأزمة السودانية.

وأكد زيدان أن "أمريكا تضغط مع الوساطة الإثيوبية على الطرفين، ليمضيا قدماً إلى الأمام، ويجلسان على طاولة مفاوضات تتوج باتفاق ينهي حالة الفراغ السائدة حالياً".