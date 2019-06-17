برنامج عمل مكثف للسيسي في بيلا روسيا خلال ساعات

كتب أشرف سيد - أحمد عبدالمحسن يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات المقبلة زيارة رسمية للعاصمة البيلاروسية مينسك تستغرق يومين يعقد خلالها لقاءات رسمية مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وعدد من الشخصيات البيلاروسية المهمة ورئيس البرلمان البيلاروسي. ومن المقرر أن يلقي الرئيس خطابا مهمًا بالبرلمان البيلاروسي كأول رئيس لدولة أجنبية يعتلي منصة البرلمان البيلاروسي كما يحضر منتدى الأعمال وعقد لقاءات ثنائية مع العديد من الشخصيات البيلاروسية لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين. وزار الرئيس البيلاروسي مصر أغسطس 2017 وجه فيها...

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