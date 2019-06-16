تنسيقية المكفوفين: وزارة الحقاوي تتلاعب بمباريات التوظيف التي تكرس العنصرية!

عبرت التنسيقية الوطنية للمكفوفين، المعطلين، حاملي الشهادات في المغرب، عن غضبها من تجاهل الحكومة لمطالبها، منتقدة بشدة تصريحات وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في بعض المنابر الإعلامية، يوم أمس السبت.

وقالت التنسيقية ذاتها إنه كان من الأجدر محاسبة الحقاوي، لأنها المسؤولة الأولى عن إزهاق أرواح مكفوفين اثنين داخل وزارتها”.

وعبر المصدر ذاته عن استنكاره تصريحات الحقاوي، التي أكدت، بحسب التنسيقية، أن “صندوق التماسك الاجتماعي، بصفته قانون إطار، يعتبر المباراة الموحدة للأشخاص المعاقين”..

وأضافت التنسيقية نفسها أن صندوق التماسك الاجتماعي لا يستفيد منه المكفوفون، حاملو الشهادات، وهم المعنيون به في الدرجة الأولى، بسبب المحسوبية، والحاجة إلى الوساطة في مختلف المشاريع.

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ووصفت التنسيقية، في بيان لها، مباريات التوظيف، التي تطلقها وزارة الأسرة والتضامن، بـ”المهزلة، التي أبانت عن فشلها الذريع”.

واتهمت التنسيقية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بـ”التلاعب في مباريات التوظيف لخدمة مصلحة لوبيات سياسية، وتكريس الحزبية، والزبونية، والمحسوبية، وكذا العنصرية، التي ذمها الدستور المغربي”.

وأكدت التنسيقية أن وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية لم تحل “ملفات المكفوفين، الذين كانوا، على الرغم من مستواهم الممتاز قرابين تمت التضحية بهم في مناسبات عديدة”.