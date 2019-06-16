تسجيل على “الواتساب” يشعل الجدل بحديثه عن استفادة أسوياء من “باكالوريا” مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأكاديمية توضح

بعد تناقل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي لتسجيل صوتي، منسوب إلى إحدى الأستاذات، المكلفات بحراسة امتحانات البكالوريا في دورتها العادية لسنة 2019، في أحد مراكز الامتحان في الرباط، تحدثت فيه عن استفادة جميع تلاميذ مؤسسة تعليمية خصوصية، توجد في الرباط من تكييف ظروف اجتيازهم للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، من دون موجب حق، على الرغم من كونهم تلاميذ أسوياء لا يحملون أي إعاقة، خرجت أكاديمية الرباط عن صمتها للتوضيح.

وقالت الأكاديمية، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الأحد، إن تكييف الامتحانات الإشهادية لفائدة المترشحات، والمترشحين في وضعية إعاقة، يندرج في سياق ضمان حماية حقوقهم، منها ضمان التعليم المندمج لفائدتهم في جميع المؤسسات التعليمية، تجسيدا لمدرسة الإنصاف، والجودة، وتكافؤ الفرص، ومنه تكييف اختبارات امتحانات نيل شهادة البكالوريا لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة.

وأوضحت الأكاديمية أن قرار الاستفادة من تكييف الامتحانات الإشهادية يتخذ بعد دراسة ملفات التلاميذ المعنيين بالأمر من طرف اللجان الطبية المختصة، التابعة لوزارة الصحة، والمصادقة عليها، كما تصادق عليه اللجان الإقليمية في مرحلة ثانية، مضيفة أن المؤسسة التعليمية الخصوصية، المشار إليها في التسجيل الصوتي لا يتجاوز عدد مترشحيها من ذوي الإعاقة للامتحان الوطني الموحد أربعة تلاميذ، وتتوفر مصالح المديرية الإقليمية لعمالة الرباط على ملفاتهم الطبية، منذ ولوجهم مرحلة التعليم الابتدائي.

ولوحت الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى تفعيل إجراءات المتابعة القضائية ضد كل من ينشر معطيات، وأخبار زائفة، من شأنها التشويش على سير ظروف اجتياز الامتحانات الإشهادية.