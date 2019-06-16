باريس سان جيرمان يخطط لبيع نيمار في الصيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط لبيع نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مسؤولي بي إس جي لن يقفوا أمام مغادرة نيمار بشرط الحصول على عرض مالي مغرٍ، علما بأن مهاجم برشلونة السابق انضم للفريق الفرنسي مقابل 222 مليون يورو قبل عامين.
وأشارت إلى أن عودة البرازيلي ليوناردو لمنصب المدير الرياضي بالنادي الباريسي، تتبعه عدد من الخطوات خلف الكواليس بحديقة الأمراء.
وألمحت إلى أن هناك عدة تغييرات ستطرأ على العناصر الأساسية للمدرب الألماني توماس توخيل، ولن يكون الأمر مقتصرا على نيمار فقط.
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