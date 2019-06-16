الرئيس اليمني يتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الأحد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصات طبية.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية أن الرئيس هادي سيجري فحوصات روتينية معتادة دون الكشف عن أي معلومات إضافية.

ويُجري الرئيس اليمني فحوصات سنوية اعتيادية في أحد مستشفيات مدينة نيويورك الأمريكية، لكن زيارة العام الماضي كانت أواخر شهر أكتوبر.

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وفي وقت سابق اليوم، أجرى الرئيس هادي اتصالاً بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، وفقاً لذات المصدر.

وأشارت الوكالة إلى أن هادي وجّه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات العلاقة وبتكاتف جميع أبناء المحافظات المحررة، لتوحيد الإمكانات لمواجهة خصم الشعب اليمني المتمثل في المليشيا الحوثية الإيرانية ومن يساندها.

وشدد هادي على أهمية أن تنصب جهود الحكومة ومختلف المؤسسات وكذلك جميع القوى والمكونات التي ترى في المليشيا الحوثية خصماً حقيقياً للشعب اليمني، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وإشعار المواطن بالأمل بعد تضحيات جسيمة قدّم خلالها خيرة شبابه في معارك الدفاع عن الأرض والعرض.