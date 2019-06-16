سفير إيران بموسكو: توقيع جميع الوثائق الاقتصادية المهمة بين إيران وروسيا

لفت السفير ال​إيران​ي في ​موسكو​ ​مهدي سنائي​ إلى أن "جميع الوثائق الاقتصادية المهمة وقعت بين إيران و​روسيا​ وأنه لم تبق أية وثيقة من دون توقيع"، مشيراً إلى ان "​القوقاز​ لعب دورًا مهمًا في العلاقات بين إيران وروسيا على مر القرون وإن منطقة القوقاز تشبه ​ايران​ تاريخياً كثيرا".

وأشار إلى أن "العلاقات الإيرانية-الروسية شهدت في السنوات الأخيرة نشاطا كبيرا على مخلتف الابعاد"، لافتاً إلى أن "فرص كبيرة متاحة للبلدين على صعيد القطاعين الاقتصادي والتجاري هناك قدرات في القطاعين الاقتصادي والتجاري والوثائق الموقعة"، مضيفاً: "هناك فاصلة كبيرة بين التوقيع على الوثائق وتنفيذها على الارض".

وأضاف: "لم يتم توقيع أي وثائق اقتصادية مهمة على مستوى ​الدولة​ هي حاجة البلدين، بما في ذلك وثائق التعاون الجمركي"، مؤكداً أن "هناك علاقة جيدة بين قطاع ​الصادرات​ الايراني والروسي"، قائلا: "ان تصدير ​الثروة السمكية​ ومنتجات الألبان والماشية المرخصة من شانها توفر التسهيلات اللازمة لتنمية العلاقات بين البلدين".