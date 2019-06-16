شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم إمام أوغلو يفضح تواطؤ وكالة الأناضول مع "العدالة والتنمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض لرئاسة بلدية إسطنبول، حزب العدالة والتنمية الحاكم، بانتهاك حقوق أهالى إسطنبول متسائلاً خلال المناظرة التى تجرى الآن بينه وبين منافسه بن على يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية: "لماذا هذا التحقير لأهالى إسطنبول" فى إشارة إلى وقائع الانتخابات التى جرت بينه وبين منافسه بن على يلدريم نهاية مارس الماضى وانتهت بفوزه قبل أن تقرر اللجنة العليا للانتخابات إعادة إجرائها مرة أخرى.

واتهم أوغلو وكالة الأناضول بالتواطؤ مع حزب العدالة والتنمية الحاكم وأكد أن مصداقية الوكالة الحكومية لم تعد مقبولة، وأشار إلى أن الوكالة توقفت عن تزويد وسائل الإعلام بنتائج فرز الأصوات لمدة 12 ساعة وفى هذا التوقيت أعلن العدالة والتنمية فوز بن على يلدريم رغم أن الفارق كان لصالحه بأكثر من 20 ألف صوت.

وأعتبر أوغلو أن وكالة الأناضول قامت بممارسة خاطئة لأن نتائج الانتخابات لم تكن تصب فى مصلحتهم، وبينما تنصل بن على يلدريم من علاقته بوكالة الأناضول قائلاً: "أنا لست مسئولاً عن وكالة الأناضول" رد إمام أوغلو عليه قائلاً: "أنت عضو فى حزب مسئول عن الوكالة الحكومية".

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