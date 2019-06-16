الصدر: مقولة تحسن الكهرباء في الشهر العاشر استهزاء بالشعب العراقي

وقال الصدر في تغريدة له تابعتها الخليج 365، إن "مقولة تحسن الكهرباء في الشهر العاشر استهزاء بالشعب العراقي حالها حال مقولة تصدير الفائض من كهرباء العراق للخارج".

وقدم الصدر عشرة مقترحات لتحسين الطاقة الكهربائية منها "قطع ايادي الميليشات والاحزاب المتحكمة بالوزارة ومحطات التوليد ومحاسبة تجار المولدات فضلا عن جباية الكهرباء باياد نزيهة وامينة".



وتضمنت مقترحات الصدر "قطع الكهرباء عن المسؤولين لكي يشعروا بمعاناة الشعب لاسيما من هم داخل الخضراء".