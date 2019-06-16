- 1/2
- 2/2
وقال الصدر في تغريدة له تابعتها الخليج 365، إن "مقولة تحسن الكهرباء في الشهر العاشر استهزاء بالشعب العراقي حالها حال مقولة تصدير الفائض من كهرباء العراق للخارج".
وقدم الصدر عشرة مقترحات لتحسين الطاقة الكهربائية منها "قطع ايادي الميليشات والاحزاب المتحكمة بالوزارة ومحطات التوليد ومحاسبة تجار المولدات فضلا عن جباية الكهرباء باياد نزيهة وامينة".
وتضمنت مقترحات الصدر "قطع الكهرباء عن المسؤولين لكي يشعروا بمعاناة الشعب لاسيما من هم داخل الخضراء".
وقدم الصدر عشرة مقترحات لتحسين الطاقة الكهربائية منها "قطع ايادي الميليشات والاحزاب المتحكمة بالوزارة ومحطات التوليد ومحاسبة تجار المولدات فضلا عن جباية الكهرباء باياد نزيهة وامينة".
وتضمنت مقترحات الصدر "قطع الكهرباء عن المسؤولين لكي يشعروا بمعاناة الشعب لاسيما من هم داخل الخضراء".
كانت هذه تفاصيل خبر الصدر: مقولة تحسن الكهرباء في الشهر العاشر استهزاء بالشعب العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.