بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ترحب بمبادرة السراج

رحبت بعثة ​الأمم المتحدة​ للدعم في ​ليبيا​ بـ"مبادرة رئيس المجلس الرئاسي ب​حكومة​ الوفاق الوطني الليبي، ​فايز السراج​، لإخراج هذا البلد من أزمته السياسية الحادة"، مؤكدةً "أنها تعرض مساعيها الحميدة على كل الجهات في سبيل مساعدة ليبيا على الخروج من مرحلتها الانتقالية الطويلة نحو مرحلة السلام والاستقرار والازدهار".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية عن مبادرة سياسية للحل في ليبيا، تقوم على عقد ملتقى ليبي لجميع المناطق يؤمن قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة في البلاد.

وأوضح السراج أن الملتقى سيسعى للاتفاق على خارطة طريق، وصولا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية ​السنة​ الحالية.