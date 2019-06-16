شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تبتز قطر.. ابن عم تميم: طهران تجبر الدوحة على مواصلة دعمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن إيران تبتز قطر حاليا وتسعى لاستنزاف مواردها بشكل كامل.

وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن شعب قطر لم يشك أبدا في أن تنظيم الحمدين الإرهابي يدعم الفرس من أموال قطر مع أن البنك المركزي لم يستطع مساعدة البنوك في الفترة الماضية، وتمت عمليات تسييل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصادنا لكن الابتزاز الفارسى للدوحة يجبرها على الدعم والدفع رغم أنوف عصابة الدوحة.

وتابع ابن عم تميم بن حمد: مازال تنظيم الحمدين الإرهابي يمارس اللعب بالنار، ونتساءل دائما عن الفائدة من تحالف دولة ثرية جدا مثل قطر مع دولة معدمة جدا ومجرّمة ومحرم دوليآ التعاون معها، فطبعآ في تعاون كهذا هدر للأموال ولعب بمقدرات الوطن وستكون عصابة الدوحة مثل الأطرش في زفة شريفة القريبة .