توقيع كتاب التدين في مناهج التعليم في إسرائيل لجوني منصور | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 17/ 06/ 2019

الزمان: 17:00

المكان: المركز الثقافي العربي، حيفا

تنظّم جمعيّة الثّقافة العربيّة ضمن فعاليات معرض الكتاب، ندوة لنقاش وتوقيع كتاب "التديّن في مناهج وكتب التعليم في إسرائيل" من تأليف د. جوني منصور، من إصدار مركز مسارات، يحاوره الصحافي أحمد دراوشة.

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يتكون الكتاب من ثمانين صفحة من القطع المتوسط، ويعالج ظاهرة التدين في مناهج وكتب التعليم في إسرائيل وتداعياتها ودلالاتها وإسقاطاتها على المجتمع الإسرائيلي، ومواقف الفلسطينيين منها، وكيفية التعاطي معها.

ويضم الكتاب 14 موضوعًا، إضافة إلى المقدمة والتوصيات، تتناول موضوعات مختلفة مثل، مفهوم "التديُّن"، والتديُّن والعلمانية في جهاز التعليم؛ واقع التعليم وتحولاته في العقدين الأخيرين؛ جمعيات في خدمة التديين في المدارس الرسمية (العلمانية) وغيره.

ويرى الكتاب أنّ الأدوات الدينية تؤثر فعليًا على سير وأنماط الحياة اليومية، وتُساهم بقوة في تحريك شرائح واسعة من المجتمع باتجاه التدّين.

ويشير الكتاب إلى أن، "إسرائيل" الرسمية والعامة تشهد في العقدين الأخيرين تغلغلًا متزايدًا لمكونات دينية في مناهج وكتب التعليم في المدارس الإسرائيلية، وخصوصًا مع تسلُّم شخص متدين أو عضو مركزي في حزب متدين أو زعيم حزب متدين لزمام أمور وزارة التربية والتعليم، كما تولى زعيم حزب "البيت اليهوديّ"، نفتالي بينيت، الوزارة.

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