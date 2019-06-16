ساعة كركشة: نَجِّر ودقدق- فعالية للأطفال | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: 22/ 06/ 2019
الزمان: 19:00
المكان: أستوديو العلوم، رام الله
يدعوكم أستوديو العلوم/ برنامج البحث والتطوير التربوي في مؤسسة عبد المحسن القطان للمشاركة في فعالية "نَجِّر ودَقدِق"، ضمن برنامج ساعة كركشة.
ساعة كركشة: نَجِّر ودَقدِق
العمل بالخشب والمسامير والشواكيش والدريلات عملٌ ممتع. في ساعة الكركشة سنتعرف على الأدوات والمواد وأنواع الخشب. ونجرب استعمال بعض منها، ونفكر لنبنيَ أشياء بسيطة؛ مثل الألعاب أو الدمى. كيف نشبك الخشب ونتعامل معه كمادة. ونكمل لوحة نعمل عليها من الخشب الطبيعي.
برنامج ساعة كركشة هو لقاءات قصيرة مدتها لا تتجاوز الساعتين، تهدف إلى تعزيز مبادئ وممارسات تعلميّة في الكركشة، تنعكس على المتعلم، وتمكنه من اكتساب مهارات عملية وذهنية، ومعارف، واستعمال الخيال، يستطيع تجييرها مباشرة في تصاميم من ابتكاره. تطرح الخبرة فكرة ارتباط التعلم بالحياة اليومية، وتحاول شخصنتها عبر التصميم الفردي للمشارك وتشجيعه على محاولة بناء غرض فني يمثل هذه الرحلة التعلميّة الفكرية ويعبر عنها.
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