رئيس الحكومة الليبية المؤقتة: قطر وتركيا تقدمان دعما مباشرا لمليشيا طرابلس

قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، إن المجموعات الإرهابية الموجودة في طرابلس صارت تشكل هاجسا كبيرا في ليبيا.

واضاف، في تصريحات صحفية اليوم: لا يمكن أن تقوم دولة في ليبيا إلا بالقضاء على المجموعات الإرهابية في طرابلس.

وتابع: فايز السراج ليس عسكريا ولا يفهم في المعارك العسكرية، والمعركة لم تنتهي بعد.

وأوضح أن السراج ليس صاحب قرار ولا سلطة على أرض الواقع.

وأكد أن الجيش الليبي أراد أن يستدرج المليشيات الإرهابية خارج طرابلس لضمان سلامة المدنيين هناك.

ولفت إلى أن 80% من الحقول والموانئ النفطية تحت سيطرة القوات المسلحة وفي مناطق سيطرتنا.

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وقال: ليس هناك دولة تتمتع بالأمن والأمان في ظل تواجد مجموعات خارجة عن القانون.

وبين أن المجتمع الدولي يدرك بالفعل أن الجيش الليبي يكافح الإرهاب.

وأكد أن قطر تقدم دعما مباشرا للمليشيات الإرهابية، وتركيا تزودها بالسلاح، و إيران مساهمة في دعم هذه المجموعات.

وتابع: الجيش سيدخل طرابلس لا محالة ولن نتراجع.