شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: إيران مسؤولة عن الهجومين على ناقلتي نفط في خليج عمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)

حمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الأحد) إيران مسؤولية الهجومين على ناقلتي نفط في خليج عمان، وتعهد بأن تضمن الولايات المتحدة حرية المرور عبر مضيق هرمز الحيوي.

ولم يوضح بومبيو الخيارات التي تدرسها واشنطن لحماية الملاحة -أو لمعاقبة إيران- بعد الهجوم على ناقلتي النفط.

وقال الوزير الأمريكي في مقابلة مع برنامج «فوكس نيوز صنداي» إن «ما يجب أن تعرفوه أننا سنضمن حرية الملاحة عبر المضيق».

Advertisements

وتمر ثلث إمدادات النفط البحرية في العالم عبر مضيق هرمز. وهي قناة ضيقة تحدها إيران شمالا وتربط الخليج بخليج عمان.

وقال بومبيو إنه «تحد دولي مهم للعالم بأسره»، مؤكدا أن «الولايات المتحدة ستعمل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، الدبلوماسية وغيرها، لتحقيق هذا الهدف».

وتابع أنه لن يقدم أدلة أمريكية على تورط إيران في انفجارات خليج عمان، مؤكدا أن «ما حدث لا لبس فيه». وأضاف «كان ذلك هجمات من قبل إيران على الملاحة التجارية وعلى حرية الملاحة بنية واضحة لمنع المرور عبر المضيق».