الولاية الأولى لترمب... ما نفذه وما لم ينفذه من وعود

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: "وعود أطلقتها ووفيت بها". بهذا الشعار يتقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الانتخابات الرئاسية عام 2020 فيما تلوح إعادة انتخابه في الأفق. فهل هذا الشعار صحيح؟

بين النجاحات والإخفاقات، في ما يلي لمحة عامة عن الولاية الأولى لترمب التي كانت حافلة بالأحداث قبل بدء حملته الثانية للانتخابات الرئاسية.

- الانجازات -

- اقتصاد

ينبغي على ترمب أن يجعل من الاقتصاد شعار حملته.

فقد سجّل النمو الاقتصادي في الفصل الأول من العام الحالي ارتفاعا نسبته 3,1% ويعود الانكماش الأخير إلى العقد الماضي. وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته خلال خمسين عاماً بنسبة 3,6%.

لكن تفاخر ترمب بشكل متكرر بأن لديه على الأرجح "أفضل" اقتصاد في التاريخ الأميركي، مبالغ فيه.

ويتوقع خبراء الاقتصاد تهديدات متزايدة بما فيها ارتفاع الدين العام بشكل كبير وتداعيات الاستراتيجية العدائية التي اتبعها ترمب في التبادلات التجارية خصوصاً مع الصين.

- قضاء

وعد الجمهوري دونالد ترمب بتعيين عدد كبير من القضاة الفدراليين المحافظين. وقد أنجز هذه المهمة.

ويبقى انجازه الأكبر على الصعيد القضائي تعيين نيل غورسوش وبريت كافانو في المحكمة العليا للولايات المتحدة.

ورسّخ هذان التعيينان لسنوات في المعسكر المحافظ أعلى سلطة قضائية أميركية، التي تبتّ في القضايا الاجتماعية الأكثر حيوية.

- السياسة الخارجية

وعد ترمب الذي ولد في نيويورك، أن يهزّ الساحة الدولية وقد وفى بهذا الوعد. لكن هل الولايات المتحدة باتت "محترمة" في العالم، كما يقول؟ النقاش مفتوح وزعزعة الاستقرار جارية.

فقد سحب بلاده من اتفاق باريس حول المناخ ومن الاتفاق النووي بين القوى العظمى وإيران الذي يُفترض أن تُلزم طهران بعدم حيازة القنبلة الذرية.

Advertisements

ولم يتردد ترمب في الانخراط بحرب تجارية مع الصين والمطالبة برفع نفقات الحلفاء في ميزانية حلف الأطلسي وإعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحرّ (نافتا) مع المكسيك وكندا.

لكن محاولته التقرب من الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون لم تحقق حتى الآن نزع الأسلحة النووية لبيونغ يانغ.

وبعد عقود من الجمود في السياسة الدولية، اعترف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها.

- الإخفاقات -

- الصحة

لم ينجح ترمب في تحقيق أحد وعوده الرئيسية وهو إلغاء نظام "أوباماكير"، إصلاح الضمان الصحي الذي قام به سلفه الديموقراطي باراك أوباما.

ويرى المحافظون أن هذا القانون الذي سمح لملايين الأميركيين بأن يكون لديهم تأمين صحي، سيء جداً رغم أنه يحظى بتأييد شعبي واسع.

ولم يقترح الجمهوريون بديلاً موثوقاً به.

- الهجرة

من بين الوعود الرئيسية التي أطلقها ترمب في حملته الانتخابية، بناء "جدار كبير وجميل" على الحدود مع المكسيك لمكافحة الهجرة غير القانونية وجعل المكسيك تدفع تكلفة البناء. إلا أنه لم يتمّ بناء هذا الجدار والمكسيك لم تدفع أي شيء.

وأدى التجاذب بين ترمب والكونغرس بشأن التمويل لاستكمال بناء هذا الجدار إلى إغلاق جزئي للإدارات الفدرالية استمرّ 35 يوماً في مطلع العام 2019، ما سجّل رقماً قياسياً.

وأعلن أخيراً ترمب "حال الطوارئ الوطنية" لتأمين الأموال الفدرالية. لكن قاض منع بشكل موقت تطبيق هذا الإجراء.

وهدد ترمب مؤخراً المكسيك بإعادة فرض رسوم جمركية على بضائعها لإرغامها على وقف وصول المهاجرين من أميركا الوسطى إلى الحدود الأميركية.

- انتخابات منتصف الولاية

لم يكن اسم ترمب وارداً على بطاقات الاقتراع في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إلا أنه قام باستفتاء لنفسه خلال الحملة. وفي المجمل، خسر.

وإذا عزز الجمهوريون تقدمهم الضعيف في مجلس الشيوخ فإنهم فقدوا الأكثرية في مجلس النواب، ما يسمح للنواب الديموقراطيين بفتح تحقيقات كثيرة تستهدف الحزب الجمهوري.