وتأتي فعاليات المناورة العسكرية المشتركة (عبدالله 6) التي تستمر من الفترة 1440/10/13 - إلى 1440/10/24، في نسختها السادسة لتعزيز العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين. وقال مدير التمرين العقيد بحري عبدالله بن محمد العمري إن "التمرين يأتي امتداداً لسلسلة من التمارين السابقة المشتركة بين البلدين، وهو عبارة عن تمرينين ينطلقان بالتزامن مع بعضهما في المملكة العربية السعودية وفي المملكة الأردنية الهاشمية، ويتضمن العديد من الفعاليات.
ويهدف إلى تطوير العلاقات والتمارين بين البلدين الشقيقين وتنمية المهارات وتبادل الخبرات في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب والتعامل ضد المتفجرات وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الأردنية. الجدير بالذكر أن وصول مجموعة من القوات البحرية الملكية السعودية إلى مطار ماركا العسكري بالأردن جاء بالتزامن مع وصول القوات الأردنية إلى المملكة العربية السعودية للأسطول الغربي في إطار تمرين (عبدالله 6) البحري المختلط.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق التمرين البحري الثنائي عبدالله 6 بين السعودية والأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.