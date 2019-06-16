بالفيديو والصور: في أول ظهور له.. الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى النيابة للتحقيق معه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يونيو 2019 07:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

نقل الرئيس المعزول عمر حسن البشير من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفساد للتحقيق معه، في أول ظهور له منذ الإطاحة به.

وتم نقل البشير تم تحت إجراءات أمنية مشددة.

وذكر شاهد لرويترز أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.

وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل نيسان بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عاما، وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.

ومثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير -اليوم الأحد- أمام نيابة مكافحة الفساد، في أول ظهور له منذ الإطاحة به في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وذكر شاهد من رويترز أن البشير كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية (الجلباب الأبيض والعمامة)، ونقل في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.

وبدا البشير إلى حد بعيد مثلما كان قبل اعتقاله، إذ سار برشاقة من السيارة إلى المبنى وابتسم وتحدث للحراس الذين يقتادونه؛ وبعد دقائق خرج متجهم الوجه بعد توجيه المدعين اتهامات له.

وقال وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية علاء الدين عبد الله إن “النيابة استدعت اليوم المتهم الرئيس السابق، ووجهت له تهم حيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية، وأبلغته بحقه في الاستئناف”.

يشار إلى أن الجيش السوداني أطاح بالبشير بعد احتجاجات عارمة ضد حكمه الذي استمر أكثر من ثلاثين عاما.

وبعد الإطاحة به، اعتقل ووضع في سجن كوبر بالخرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.

قضايا ودولارات

Advertisements

وكان النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، أعلن السبت، أن الرئيس المعزول عمر البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

وأفاد النائب العام السوداني بأنه تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” الخميس، عن مسؤول سوداني لم تسمه، أن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ.

وفي أيار/مايو الماضي، وجه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، باستجواب الرئيس المخلوع في الدعوى الجنائية رقم 40 2019م تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكالات