ألعاب شعبية تقليدية تنمي الذهن وتقوي المراهقين الصحراويين.. هل تصمد في زمن وسائل التواصل؟

تتضمن الثقافة الصحراوية الحسانية مجموعة من التقاليد، التي تخص شؤون الحياة، منها ألعاب شعبية، لا تزال تمارس إلى حدود الساعة، لكنها الآن في صراع من أجل الصمود في وجه الانتشار الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي.

اليوم 24، عاين في الافتتاح الرسمي لموسم طانطان بعض هذه الألعاب الشعبية، التي يمارسها مراهقون، ووجه إليهم السؤال حول الموضوع المذكور، من أجل معرفة ما إذا كانوا لايزالون يفضلون الألعاب الشعبية، على الرغم من وجود وسائل التواصل، التي أثرت في مختلف العادات والممارسات اليومية.