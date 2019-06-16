متحدث: لا خطط لدى حكومة إيران لإقالة وزير النفط

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه

نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن متحدث باسم الحكومة أن إيران لا تعتزم إقالة وزير النفط بيجن زنغنه من منصبه.

كان مشرع إيراني كبير قال الشهر الماضي إنه يجمع التوقيعات في البرلمان لدعم اقتراح لعزل زنغنه بسبب عدم قدرته على درء العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية.

وقال النائب البرلماني هدايت الله خادمي الشهر الماضي إنه لم يجمع بعد العدد الكافي من التوقيعات لدفع المقترح قدما. وسبق أن باءت محاولات مماثلة لإقالة زنغنه بالفشل في الأعوام الأخيرة.

Advertisements

وقال المتحدث علي ربيعي ”لا تغيير في برنامج عمل الحكومة. زنغنه دائب النشاط وهو من الوزراء الرئيسيين في الحكومة.. اسم زنغنه مطروح على الدوام للعزل لكن آمل أن يواصل أداء دوره في الحكومة. دور زنغنه في الوقت الحالي مهم وعلى البرلمانيين أن يساعدوه.“

وفي نوفمبر تشرين الثاني، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية بعد الانسحاب أحادي الجانب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية الست لكبح برنامج طهران النووي.