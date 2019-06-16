باسيل زار بلدية عبرين: التعاون مع المجالس البلدية لإنماء القرى مهم جدا

واصل وزير الخارجية جبران باسيل جولته في البترون حيث توجه الى بلدة عبرين، حيث عقد لقاء مع رؤساء المجالس البلدية في منطقة البترون، في بلدية عبرين، في حضور المدير العام لوزارة الاشغال العامة طانيوس بولس ومهندسين من مجلس الانماء والاعمار وممثلين عن الشركات المتعهدة لمشاريع الطرق في المنطقة، بالاضافة الى منسق دائرة الشمال في "التيار الوطني الحر" طوني نصر ومنسق هيئة قضاء البترون نجم خطار ومسؤولي مراكز ومهتمين.
في البداية، رحب رئيس بلدية عبرين جورج طانيوس بباسيل ورؤساء البلديات، ثم عرض للمشاريع التي تم تنفيذها في البلدة، شاكرا الوزير على "دعمه ومساعدته لتحقيق ما تم تحقيقه".
من جهته، شدد باسيل على "أهمية التعاون مع المجالس البلدية لإنماء القرى والبلدات على المستويات كافة، وحماية الثروات الطبيعية وتنظيم الوجود السوري"، كما عرض للمشاريع المخصصة لمنطقة البترون على صعيد الطرق والصرف الصحي والمياه والطاقة والكهرباء والبنى التحتية.
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