بعد لقاء البرهان.. أبوالغيط متفائل بانتهاء الأزمة في السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تفاؤله بانتهاء الأزمة في السودان، مؤكداً رغبته في إحداث توافق داخلي بين المكونات السياسية السودانية.

واستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، في القصر الرئاسي بالخرطوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي وصل إلى العاصمة السودانية الأحد، في زيارة رسمية لدفع التسوية السياسية السلمية في البلاد.

وقدم البرهان شرحا مفصلا لـ"أبوالغيط" حول مجمل الأوضاع في البلاد ورؤية المجلس العسكري الانتقالي لهذه المرحلة، وتواصله مع القوى السياسية السودانية للوصول إلى توافق حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

وأوضح أبوالغيط، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن هدف الجامعة العربية في هذه المرحلة التركيز على تأمين الاستقرار في السودان، والتوصل إلى توافق داخلي فيه، يقود البلاد للوضع الذي ينبغي أن تكون عليه، مضيفا أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني استمع بتقدير واهتمام لجهود الجامعة العربية ودورها في الأوضاع بالبلاد.

وقال أمين الجامعة العربية إنه يشعر من خلال ما استمع إليه من البرهان بالاطمئنان والرضا والأمل في أن ينتهي الوضع في السودان إلى التوصل لتوافق ينقل البلاد إلى مرحلة جديدة، تؤمن للسودانيين ما يرغبون فيه من تحقيق للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كافة.