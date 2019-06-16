بالصور.. حملة لإزالة المباني الآيلة للسقوط في مركز الخارجة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تنفيذ حملة مكبرة لإزالة منشآت ومنازل آيلة للسقوط بنطاق مدينة الخارجة، حيث جرت إزالة منزل بمنطقة عين أم زير يشكل خطر داهم وآيل للسقوط.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، أنه جرى تنفيذ حملة الإزالة تحت إشراف المهندس عادل عمر محمد مدير عام الإدارة الهندسية، ومتابعة محمد ذنقور وأشرف جويد، تنفيذًا لخطة المركز بإزالة المنشآت غير الآمنة التي تشكل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين.

وأوضح "الطماوي"، أن معدات الوحدة المحلية تولت الهدم ورفع المخلفات بموجب قرار صدر من الجهات المختصة بتنفيذ الإزالة.