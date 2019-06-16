شكرا لقرائتكم خبر عن قطر يليكس: زيادة الغضب الشعبى ضد تميم.. وحملة كبرى للمطالبة برحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع قطريليكس، تقرير بالفيديو عن ثورة الغضب لدى أبناء الشعب القطرى، من النظام القطرى برئاسة تميم بن حمد، مؤكدين أن الحكم الغاشم لعصابة الحمدين تصطدم بالغضب الشعبى، مشيرة إلى أن إجراءات تميم لم تحميه من ثورة القطريين.

ورصد التقرير الحملة التى دشنها أبناء الشعب القطري، للمطالبة برحيل نظام الحمدين، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، معلنين رفضهم لظلم هذا النظام القائم، وبسبب طرد الكفاءات القطرية واستبدالهم بأتباع الأخوان وأردوغان، وجعل الإماراة استراحة لأصحاب الفكر المتطرف، وعناده الذى تسبب فى تفاقم الأزمات الاقتصادية وضيق المعيشة، وتعمد إهمال شكواهم المتزايدة فى قطر، أخرس الأفواه المعارضة بالنفى خارج البلاد والاعتقالات التعسفية، وفرض حالة من القمع الوحشى فى الشارع القطرى.

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