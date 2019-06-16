الحكومة الهندية فرضت رسوما جمركية على 28 منتجا أميركيا

بدأ سريان ​رسوم جمركية​ جديدة فرضتها ​الهند​ على 28 سلعة أميركية، ردا على قيام ​واشنطن​ مؤخرا بفرض رسوم على الواردات الهندية من الصلب والألومنيوم. ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء عن مصادر رسمية أن الحكومة الهندية ذكرت في "إخطار" صادر عن إدارة الإيرادات بوزارة المالية في وقت متأخر من مساء أمس، أن الرسوم الجمركية تمت زيادتها على ما يصل إلى 28 منتجا أميركيا، مما يجعل هذه المواد أعلى تكلفة في السوق الهندية.

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