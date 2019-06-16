السعودية تُسقط طائرة حوثية مسيّرة باتجاه أبها

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار "مسيّرة" أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.

أوضح العقيد المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، من دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللا

مسئولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

قال المتحدث باسم التحالف العربي: "نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

يأتي إسقاط الطائرة الحوثية المسيرة بعد هجوم سابق شنته الميليشيات الإرهابية على مطار أبها، تلاه إسقاط 5 طائرات

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من دون طيار، الجمعة الماضية.

كانت السعودية اتهمت، الخميس الماضي، إيران بأنها أمرت ميليشيات الحوثي بشن الهجوم على مطار أبها، وحذرت من "عواقب وخيمة".

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجوم الصاروخي على مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معادٍ، وحثت جميع الأطراف على منع وقوع مثل هذه الحوادث التي تصعد الوضع الحالي وتشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن الوطني والإقليمي وتقوض العملية السياسية اليمنية بقيادة الأمم المتحدة.

ونددت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بالهجوم الإرهابي، الذي شنته ميليشيات الحوثي، معتبرة أنه "يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة".