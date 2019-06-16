واشنطن تفضح إيران وتورطها في حادثة استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان

تواصل واشنطن فضح طهران في ضلوعها وراء تفجير ناقلتين نفط في بحر عمان.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "فوكس آند فريندس" على شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، عن تورط إيران بشكل واضح في الهجوم، مؤكدا في الوقت ذاته امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية ما يثبت ذلك.

ليس هذا فحسب، فقد كشفت البحرية الأمريكية عن مقطع مصور يظهر زورقا تابعا للبحرية الإيرانية خلال اقترابه من إحدى الناقلتين بعد الهجوم لإزالة لغم لاصق من هيكلها لم ينفجر.. زورق تظهر الصور أنه من نفس الطراز الذي تستخدمه بحرية مليشيا الحرس الثوري الإيراني.. في واقعة جديدة تؤكد تورط إيران في الهجوم الإرهابي.

صورة نشرتها القيادة المركزية الأمريكية لناقلة النفط "كوكوكا كوراجيس اليابانية" أظهرت ثقبا خلّفه انفجار اللغم اللاصق، فيما ظهر في جانب آخر لغم مثلث الشكل لم ينفجر ولا يزال موجودا على متن الناقلة.. وهو نفس نوع اللغم الذي تمتلكه مليشيا الحرس الثوري الإيراني.

Advertisements

لم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد كشفت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية عن رصد طائرة مسيرة أمريكية زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط قبيل هجوم خليج عمان، فيما حاولت إيران إسقاط الطائرة الأمريكية بصاروخ أرض جو أخطأ الهدف قبل أن يسقط في المياه.

لم تكن الشواهد الأمريكية فقط هي الدليل على التورط الإيراني، فقد كشف رئيس شركة "كوكوكا سانجيو"، المشغلة لواحدة من ناقلتي النفط اللتين تعرضتا للهجوم، عن رصد طاقم السفينة سفينة للجيش الإيراني قبل الحادث بيوم واحد.

دليل وراء دليل.. وشاهدة تعقبها أخرى، ما يكشف بشكل واضح عن تورط إيران في الهجوم الإرهابي ضد ناقلتي النفط في خليج عمان، في واقعة جديدة تضاف لسجل نظام الملالي ومليشياته الإرهابية المسلحة، المثقل بالجرائم في كل حدب وصوب يصل إليه الإرهاب الإيراني.