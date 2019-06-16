أنفاق في الصحراء.. هل تصبح نقطة انطلاق جديدة لـ«داعش»؟

ذكرت وكالة الأنباء السورية الوطنية «سانا» أن أعدادًا من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي بدأت الانتشار في الصحراء السورية، وبالتحديد في منطقة «السخنة» التابعة لمحافظة حمص، و«الميادين» في محافظة دير الزور، و«معدان» في محافظة الرقة.
ويستطيع عناصر التنظيم من خلال تلك الأماكن، الوصول لصحراء محافظة «السويداء» الشرقية، و«البوكمال»، و«السلمية» إلى الشمال الشرقي من حماة.
ومن خلال تلك البقاع يمكنهم شن هجمات مفاجئة على دوريات قوات الجيش السوري الوطني، التي تنتشر على طول الضفة الغربية لنهر الفرات من صحراء البوكمال إلى الميادين.
ويعتبر مثلث «السخنة، الميادين، معدان» قريبًا للغاية من المناطق التي يُسيطر عليها الجيش السوري، وإلى جانب ذلك فـ«داعش» يمتلك جيوبًا صغيرة من العناصر التابعة له في المنطقة الواقعة بين السخنة والبوكمال.
ومن المحتمل وفق مراقبين أن تكون تلك المناطق مخازن للسلاح الثقيل وذخائر لداعش، ولهذا فهناك تخوفات أمنية سورية أن تكون تلك المنطقة نقطة انطلاق لعمليات جديدة أو ملجأ له في حال الفرار.
ومن خلال تلك البقاع يمكنهم شن هجمات مفاجئة على دوريات قوات الجيش السوري الوطني، التي تنتشر على طول الضفة الغربية لنهر الفرات من صحراء البوكمال إلى الميادين.
ويعتبر مثلث «السخنة، الميادين، معدان» قريبًا للغاية من المناطق التي يُسيطر عليها الجيش السوري، وإلى جانب ذلك فـ«داعش» يمتلك جيوبًا صغيرة من العناصر التابعة له في المنطقة الواقعة بين السخنة والبوكمال.
ومن المحتمل وفق مراقبين أن تكون تلك المناطق مخازن للسلاح الثقيل وذخائر لداعش، ولهذا فهناك تخوفات أمنية سورية أن تكون تلك المنطقة نقطة انطلاق لعمليات جديدة أو ملجأ له في حال الفرار.
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