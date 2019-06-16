شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب تركى يفضح أردوغان.. ويهاجمه: بوسعه التخفى فى صورة قسيس ليصل لهدفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الكاتب التركى ذو الفقار دوغان، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، واصفا إياه بأنه الشخص الذى يرتدى ثوب القسيس للوصول إلى هدفه.

واتهم الكاتب التركى، فى مقال له بصحيفة "أحوال تركية" المعارضة، حزب العدالة والتنمية بأنه قتل الديمقراطية فى تركيا، وأن الحزب الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان يسعى الآن لتقديم تنازلات قبل انتخابات بمدينة إسطنبول.

وتابع ذو الفقار دوغان: "الديمقراطية بالنسبة لنا تمثل قطارًا كهربيًا ننزل منه عندما نصل إلى محطتنا، الأمر كذلك أيضًا بالنسبة لتركيا التي تعيش منذ 17 سنة تحت إدارة أردوغان الذى بوسعه التخفي في صورة قسيس كي يصل إلى هدفه.

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وقال الكاتب التركى، بعد الهزيمة التى مُنى بها أردوغان الذى أخذ زمام المبادرة كلها فى الميادين في 31 مارس الماضى فى انتخابات البلديات، والهزيمة الثانية والأشد التي سينالها في اسطنبول ستجعل زعامته السياسية موضع نقاش وتساؤل فى البلاد وفى العالم وداخل حزب العدالة والتنمية على حد سواء، وهى فى طليعة هذا القرار.

وكشف الكاتب التركى عملية الانشقاقات داخل حزب أردوغان قائلا: من الواضح أن مثل هذه النتيجة التي تبرر وتسرع عمليات تشكيل الأحزاب الجديدة لأجنحة أحمد داود أوغلو-على باباجان داخل حزب العدالة والتنمية ستلحق أضرارا جسيمة بالزعامة السياسية لأردوغان، وتحدث انشقاقات عن حزب العدالة والتنمية وتحللًا في قاعدته الحزبية.

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