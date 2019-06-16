العثماني يرحب بسحب السلفادور اعترافها بالبوليساريو ويشيد ببوريطة

عبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن ترحيبه بإعلان دولة السلفادور سحب اعترافها بجبهة البوليساريو مساء اليوم السبت.

وكانت السلفادور قد أعلنت، مساء اليوم، سحب اعترافها بالكيان المزعوم خلال زيارة يقوم بها وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة معلنة عزمها تعزيز علاقاتها مع المغرب.

وأشاد العثماني بقرار سحب السلفادور اعترافها بالجمهورية الوهمية ودعمها الوحدة الترابية للمغرب، منوها بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومؤكدا “”على الاستمرار في التعبئة الجماعية للدفاع عن قضية وحدتنا الوطنية.