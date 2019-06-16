في بلاغ رسمي .. بطلة أولمبية جنوب إفريقية تتهم الجامعة بحرمانها من المشاركة في “ملتقى الرباط”

اتهمت العداءة الجنوب إفريقية، كاستر سيمينيا، المتخصصة في سباق 800 متر، الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، بحرمانها من المشاركة في “ملتقى الرباط”، المندرج ضمن رزنامة العصبة الماسية، وذلك بسبب ترددها في دعوتها للملتقى.

وأصدرت العداءة الجنوب إفريقية، اليوم السبت، بلاغا رسميا، تتهم فيه الجامعة المغربية واللجنة المنظمة للملتقى بجعل مشاركتها في هذا الملتقى “مستحيلا”، بعد أن وجهت لها 3 رسائل، الأولى تدعوها للمشاركة، الثانية تتراجع فيها عن الدعوة، والثالثة، تدعوها من جديد للمشاركة، لكن في وقت متأخر.

وحسب البلاغ الذي أصدرته البطلة الأولمبية المثيرة للجدل، والتي تم منعها من قبل الاتحاد الدولي في وقت سابق، بسبب “جنسها” وفرط هرمون التستسترون في جسمها، فإنها ” توصلت بدعوة أولى في السابع من شهر يونيو الجاري من أجل المشاركة، كما قامت بوضع جميع الترتيبات، المتعلقة بحجز الطائرة والفندق للحضور للرباط في 16 من الشهر الجاري، قبل أن تتفاجأ برسالة ثانية”.

الرسالة الثانية، والتي بعثها لها المسؤول العام للملتقى، آلان بورديل، أخبر فيها وكيل أعمالها بأن رئيس الجامعة المغربية رفض حضورها، وكان ذلك في 11 من شهر يونيو الجاري، قبل أن تتوصل برسالة أخرى في 14 من هذا الشهر، تدعوها للمشاركة من جديد، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنا، بحكم أن السفر للمغرب يستغرق 20 ساعة، والسباق سوف يقام يوم غد الأحد.

يشار، إلى أن محكمة التحكيم الرياضية “طاس”، كانت قد حكمت لصالح العداءة الجنوب إفريقية، في نزاعها مع الاتحاد الدولي للعبة، ورخصت لها بالعودة لحلبات السباق، والمنافسة في مسافة 800 متر.