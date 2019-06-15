شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى سعودى: قطر تستثمر أكثر أموالها فى المخدرات وغسيل الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، أن النظام القطرى استثمر أمواله فى المخدرات وغسيل الأموال، واصفا المال القطرى بالحرام.

وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" أنه إينما تذهب شرقا وغربا تجد أثر المال القطرى الفاسد، وأصحبت قطر نظام مافيا وليست دولة، و هو تأكيد على أن قطر استثمرت كثيرا فى المخدرات وغسيل الأموال.

وتابع فهد ديباجى: لجان ومنظمات وشركات و دول أغرقتها قطر بالرشاوى، وعموما المال الحرام لن يدوم و سيعود على أهله بالويلات مهما طال الزمن.

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