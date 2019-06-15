أعلنت وزيرة الاقتصاد المكسيكية غراسييلا ماركيز أن "بلادها ستكون مستعدة للرد بالمثل على الولايات المتحدة في حال فرضت رسوما جمركية على البضائع المكسيكية".
وأوضحت ماركيز في كلمة أمام الكونغرس المكسيكي أن "الحكومة ستتخذ خطوات ضمن الآليات الثنائية والمتعددة الجهات من أجل حماية المصالح التجارية للمكسيك في حال فرض الرسوم الأميركية".
وأعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أن "الحرب التجارية المحتملة مع الولايات المتحدة كانت ستؤدي إلى أزمة بالنسبة للمكسيك"، مشيرا إلى أنه في حال فرض الرسوم الأميركية كانت المكسيك ستخسر مليون فرصة عمل".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة مكسيكية: سنرد بالمثل في حال فرضت واشنطن الرسوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.