وزيرة مكسيكية: سنرد بالمثل في حال فرضت واشنطن الرسوم

أعلنت وزيرة ​الاقتصاد​ ​المكسيك​ية ​غراسييلا​ ماركيز أن "بلادها ستكون مستعدة للرد بالمثل على ​الولايات المتحدة​ في حال فرضت رسوما جمركية على البضائع المكسيكية".

وأوضحت ماركيز في كلمة أمام ​الكونغرس​ المكسيكي أن "​الحكومة​ ستتخذ خطوات ضمن الآليات الثنائية والمتعددة الجهات من أجل حماية المصالح التجارية للمكسيك في حال فرض الرسوم الأميركية".

وأعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أن "الحرب التجارية المحتملة مع الولايات المتحدة كانت ستؤدي إلى أزمة بالنسبة للمكسيك"، مشيرا إلى أنه في حال فرض الرسوم الأميركية كانت المكسيك ستخسر مليون فرصة عمل".