خارجية فلسطين تدين قرار مولدوفا نقل سفارتها من تل أبيب للقدس

دانت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​ قرار ​رئيس وزراء مولدوفا​، بافل فليب، نقل سفارة بلاده من مدينة ​تل أبيب​ إلى ​القدس​، معتبرةً ان "القرار انتهاك فاضح للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات ​الأمم المتحدة​". ولفتت إلى ان "فليب أقدم على هذه الخطوة ليبيع موقف بلاده لكل من ​الولايات المتحدة​ و​إسرائيل​، مستغلا الغموض السياسي في بلاده ليحتمي بالدعم الأميركي والإسرائيلي"، مشيرةً إلى أن "رئيس وزراء مولدوفا، ورط بلاده في مخالفة القانون الدولي والشرعية الدولية، لكي يبقى في الحكم أو ليحظى بالدعم الأميركي والإسرائيلي".

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