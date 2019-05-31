شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "زراعة البرلمان" يطالب بتوفير إعتمادات مالية لتفعيل قانون الزراعات التعاقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتوفير إعتمادات مالية لتفعيل قانون الزراعات التعاقدية خاصة فى المحاصيل الأساسية القمح،الذرة، القطن، قصب السكر، البنجر، وغيرها من المحاصيل الأساسية .

وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن الزراعات التعاقدية من شأنه أن يقضى على بعض المشاكل الخاصة بتوريد المحاصيل وأسعار التوريد، كما يقضى على ظاهرة تراجع بعض الشركات او الجهات عن شراء محصول ما نتيجة ارتفاع او هبوط فى الأسعار أثناء موسم الحصاد.

وشدد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على سرعة تفعيل القانون من خلال توفير الاعتماد المالى اللازم بالإضافة لتحديد الأسعار قبل موسم الزراعة لتحقيق هامش ربح للفلاح بما يضمن عدم العزوف عن زراعة المحاصيل الإستراتيجية.

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