وزير الداخلية الفرنسي: اعتقال مشتبه به في حادثة ليون الأسبوع الماضي

أعلنوزير الداخلية الفرنسي​كريستوف كاستانير​ عناعتقال مشتبه به في حادثة ليون الأسبوع الماضي.

يذكر أن ​انفجار​ طرد مفخخ في أحد شوارع ليونبشرق ​فرنسا​ أوقع مساء الجمعة 13 جريحا إصاباتهم طفيفة.ووفق ​الشرطة​، كان الطرد يحتوي على "براغ ومسامير" وزرع أمام مخبز عند مفترق شارعين في قلب هذه المدينة التي تعد من الأكبر في فرنسا. ولم تعرف حتى الآن الدوافع وراء وضع ذلك الطرد.

وأصدرت الشرطة قبل أيام صورا للمشتبه به وهو يركب الدراجة الهوائية وظهر الرجل في تلك اللقطات وهو يترك كيسا من الورق أمام مخبز. وانفجر ذلك الطرد بعد نحو دقيقة من مغادرته. وتمكنت الشرطة من تعقب تحركات الرجل، لمدة عشر دقائق قبل الهجوم.