اخبار العالم

هيئة كبار العلماء بالسعودية توضح أبعاد انعقاد القمم الثلاث في مكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

رأت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء‏ في ، أن انعقاد القمم الثلاث، التي دعا إليها الملك سلمان بجوار بيت الله الحرام، يكسبها أهمية بالغة.
وقال بيان للأمانة العامة للهيئة، إن "انطلاق القمم الإسلامية، والعربية، والخليجية ‏بجوار بيت الله الحرام في العشر ‏الأواخر المباركة

من رمضان ‏وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل ‏سعود، يكسب هذه القمم أهمية بالغة، ‏التي يتطلع إليها جميع المسلمين والعرب ‏والخليجيين لوحدة الصف ‏وجمع الكلمة‏ ووقاية الأمة
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
من الشرور والفتن".

ورأى البيان كذلك، أن انعقاد ‏هذه القمم "بجوار بيت الله الحرام ‏في هذا الموسم العظيم ‏المبارك يؤكد الدور الريادي ‏التاريخي للمملكة العربية السعودية ‏التي هى بلاد الحرمين الشريفين ‏ومقدسات المسلمين، ‏وهى لا تتوانى ‏في خدمة ‏قضايا العرب والمسلمين، ‏وجمع كلمتهم ‏بما تمثله المملكة من عمق استراتيجي ‏وبعد ديني لدول الخليج والعرب والمسلمين".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة كبار العلماء بالسعودية توضح أبعاد انعقاد القمم الثلاث في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا