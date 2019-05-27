هيئة كبار العلماء بالسعودية توضح أبعاد انعقاد القمم الثلاث في مكة

رأت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، أن انعقاد القمم الثلاث، التي دعا إليها الملك سلمان بجوار بيت الله الحرام، يكسبها أهمية بالغة.
وقال بيان للأمانة العامة للهيئة، إن "انطلاق القمم الإسلامية، والعربية، والخليجية بجوار بيت الله الحرام في العشر الأواخر المباركة
ورأى البيان كذلك، أن انعقاد هذه القمم "بجوار بيت الله الحرام في هذا الموسم العظيم المبارك يؤكد الدور الريادي التاريخي للمملكة العربية السعودية التي هى بلاد الحرمين الشريفين ومقدسات المسلمين، وهى لا تتوانى في خدمة قضايا العرب والمسلمين، وجمع كلمتهم بما تمثله المملكة من عمق استراتيجي وبعد ديني لدول الخليج والعرب والمسلمين".
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