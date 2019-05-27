في خطوة استفزازية صارخة.. سياسي فنلندي يمزق نسخة من القرآن الكريم!!

قام زعيم حزب “الشعب الفنلندي أولا”، يدعى ماركو دي ويت، أمس الأحد، بتمزيق نسخة من القرآن الكريم ورميها أرضا، وذلك في إطار حملته الدعائية لانتخابات البرلمان الأوروبي.

ويعمل ويت منذ أسبوع لحشد الأصوات، في خيمة انتخابية بحي كامبي في العاصمة الفنلندية هلسنكي. وخلال خطاب له، عمد مرارا إلى إلقاء القرآن الكريم أرضا، أمام أعين الشرطة، في خطوة استفزازية صارخة.

وفي تصريح لوكالة “الأناضول” التركية، قال عضو لجنة أوروبا في مجلس الأعمال التركي العالمي، يعقوب يلماز، إنه أبدى استياءه حيال ويت، وطلب من الشرطة التدخل.

والشهر الماضي، أقدم رئيس حركة “النهج الصلب” الدنماركية، راسموس بالودان، على إحراق نسخ من القرآن الكريم في حي يقطنه عدد كبير من المسلمين في العاصمة كوبنهاغن، ووجه إهانات للمسلمين، ما أثار موجة استياء كبيرة.